2023/02/09 | 23:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، أن العراق سيواصل العمل مع...

ظهرت المقالة وزير الخارجية الأميركي: نعمل لتعزيز الاقتصاد العراقي وإعادة دمجه بالمنطقة أولاً على المسلة.

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