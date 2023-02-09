وزير الخارجية الأميركي: نعمل على تعزيز الاقتصاد العراقي وإعادة دمجه بالمنطقة

2023/02/09 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره الامريكي انتوني بلينكن، مؤتمراً صحفياً مشترك ضمن اطار زيارته الى واشنطن.

وقال حسين في كلمته خلال المؤتمر الذي تابعته (بغداد اليوم)، "نشكر الولايات المتحدة لدعمها العراق في حربه ضد داعش"، مؤكداً أنه "سنواصل العمل معا على أساس بناء اقتصادنا".

بدوره قال بلينكن: "نعمل على تعزيز الاقتصاد العراقي وإعادة دمجه بالمنطقة، وذلك يأتي بإطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تربط البلدين"، مبيناً: "الآن نركز بشكل مكثف للغاية على البعد الاقتصادي لتلك الاتفاقية".

وتابع: "سيتم التركيز بشكل خاص على الطاقة والكهرباء في اتفافية الإطار الستراتيجي"، مشيرا إلى أنه "يمكن للعراق ويجب عليه أن يكون مستقلاً في مجال الطاقة".

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