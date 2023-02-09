لقاء بين الحكيم والعبادي يناقش دعم الاجراءات الاقتصادية للحكومة

2023/02/09 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقش رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم الخميس، مع رئيس المجلس القيادي لتحالف قوى الدولة حيدر العبادي، عدة ملفات، اهمها دعم الحكومة في خطواتها الاقتصادية.

وذكر المكتب الاعلامي للحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "التقى حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق و رئيس المجلس القيادي لتحالف قوى الدولة الوطنية"، مبينا ان "الطرفين تبادلوا وجهات النظر حول التطورات السياسية في العراق والمنطقة فضلا عن مناقشة الواقع الإقتصادي والإجتماعي والتحديات التي تواجه الحكومة وسبل تجاوزها".

وجدد الحكيم، دعمه للحكومة العراقية في خطواتها الإقتصادية وبانفتاح العراق على المحيط الإقليمي والدولي، وضرورة أن تتحول الخطوات إلى برامج عمل محكومة بأسقف زمنية محددة".

ودعا إلى "استكمال المشاريع المتلكئة لاسيما ذات التماس المباشر مع احتياجات المواطنين، وإلاسراع بإعداد الموازنة العامة ليتسنى للجهات التنفيذية تنفيذ المشاريع الموكلة إليها"، مؤكدا "أهمية مواصلة الجهد الأمني والعسكري في القضاء على عصابات داعش، عبر تعزيز الجهد الاستخباري والعمليات الاستباقية".

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