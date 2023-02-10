الاهوار النيابية تعلن قدرة العراق على استيعاب مياه السدود التركية

2023/02/10 | 00:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت لجنة الاهوار والمياه النيابية ،اليوم الخميس، قدرة العراق على استيعاب كميات المياه الزائدة، في حال قام الجانب التركي بفتح سدوده لتخفيف الاحمال عنها، خوفا من تضررها جراء الزلازل.وقال عضو اللجنة النائب ثائر الجبوري الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “في حال اطلقت تركيا مياه سدودها لتخفيف الضغط عنها، يمكن للعراق استيعاب هذه الكميات حتى ان كانت كبيرة”، مبينا ان “سدودنا قادرة على استيعاب كميات المياه الكبيرة كونها في مرحلة خزين المياه الميت (الذي يصعب الاستفادة منه واخراجه من السدود)، وتتحمل كميات مياه كبيرة”.واضاف ان “استيعاب المياه في السدود يعد خطوة اولى، وبالامكان توسيع الخطة من خلال تحويل المياه باتجاه الاهوار وصولا الى شط العرب، الذي يعاني من تمدد اللسان الملحي، فضلا عن القدرة الاستيعابية لخزاناتنا المائية في حال اردنا استخدامها للتخزين”.

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