حقيقة تأثر التجارة البينية بالسعر الجديد للدولار في العراق

2023/02/10 | 00:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضح الخبير الاقتصادي، رشيد السعدي، اليوم الخميس، حقيقة تأثر التجارة البينية بالسعر الجديد للدولار الذي حدد بموجب قرار مجلس الوزراء.وقال السعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”التجارة البينية لن تتأثر بالسعر الجديد للدولار”، موضحاً ان “التجارة البينية بين التجار ليس لها علاقة بالتجارة الخارجية ولا تعتمد على سعر معين للدولار فكيفما يكون السعر يتم التقسيم والبيع”.واضاف ” كما هنالك خطوات مدعومة من الحكومة بتوزيع السلة الغذائية وهذه تساعد بتخفيض الاسعار وبالعموم الاقتصاد يسير على نحو افضل”.وتابع السعدي “بحسب التوقيتات كان يفترض ان تكون الموازنة الاتحادية مقدمة الى مجلس النواب الا ان تداعيات سعر الصرف حال دون ارسالها”.يذكر ان مجلس الوزراء صادق في اجتماعه الثلاثاء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.وباشر البنك المركزي بيع الدولار بالسعر الرسمي الجديد ابتداءً من امس الأربعاء.

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