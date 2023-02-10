مع تحضيره لحملة انتخابية رئاسية ثالثة.. ترامب يعود إلى فيسبوك وإنستغرام

2023/02/10 | 00:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم شركة "ميتا"، لشبكة CNN، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب استعاد، الخميس، حساباته على "فيسبوك" و"إنستغرام" ما يسمح لترامب بالنشر مرة أخرى على المنصتين.

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