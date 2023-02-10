وفد العراق يترأس اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا

2023/02/10 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس العراق، اليوم الخميس، اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته العادية في موريتانيا.

وذكرت وزارة التجارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير التجارة اثير داود الغريري ترأس، اليوم الخميس، وفد جمهورية العراق المشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته العادية (111) للمستوى الوزاري في العاصمة المصرية القاهرة بمقر الجامعة العربية والتي عقدت برئاسة الجمهورية الاسلامية الموريتانية".

ورحب الوزير، خلال كلمة جمهورية العراق التي القاها في اجتماع المجلس "بالوزراء وجميع المشاركين في الاجتماع وتقدم بالشكر الى الامين العام لجامعة الدول العربية وكافة العاملين بالامانة العامة".

ووجه "دعوة لجميع الدول العربية لحث شركاتها في القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق والاستفادة من مزايا قانون الاستثمار العراقي كون العراق الان وفي ظل توجهات الحكومة الحالية ينعم ببيئة استثمارية أمنة جداً ومشجعة على الاستثمار".

وأوضح البيان، أن "اجتماع المجلس للمستوى الوزاري الذي اختتمت اعماله اليوم كان قد ناقش عدة مواضيع من اهمها تنمية التبادل التجاري فيما بين الدول العربية، والتركيز على الأمن الغذائي العربي من خلال الموارد الوفيرة التي تمتاز بها الدول العربية، فضلاً عن المواضيع الاجتماعية والتي كان ابرزها تقديم الشكر والتقدير الى جمهورية العراق على ما حققه من انجاز كبير للأمة العربية لاستضافته دورة الخليج لكرة القدم ( خليجي 25) في البصرة".

وتابع، أن "المجلس ناقش كذلك مواضيع التنمية الاجتماعية المتعددة الابعاد، والحوكمة ودورها في تحسين الاداء المالي للمؤسسات، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية".

وأشار إلى أن "وزراء الدول العربية المشاركون في الاجتماع أعربوا عن خالص التعازي والمواساة الى الشعوب المتضررة والى عوائل الضحايا جراء الزلزال المدمر الاخير والذي ضرب مناطق عدة".

وكان وفد جمهورية العراق الذي ترأسه وزير التجارة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته العادية (111) على المستوى الوزاري من سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية ومدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب.

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