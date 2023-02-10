وزير العدل الكندي: الحكومة الفيدرالية تولي إصلاح كفالة المتهمين “اعتبارًا جادًا”

2023/02/10 | 00:54 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير العدل ديفيد لاميتي إنه يولي “اعتبارًا جادًا” لإصلاح قوانين الكفالة الكندية استجابةً لطلب من الحكام لإجراء تغييرات.دعا حكام المقاطعات بالإجماع الحكومة الليبرالية في رسالة إلى اتخاذ “إجراء فوري” بشأن نظام الكفالة في وقت سابق من هذا العام.تقول رسالة الحكام إن هناك عددًا متزايدًا من الدعوات لإجراء تغييرات لمنع المتهمين من ارتكاب […]

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