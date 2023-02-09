واشنطن تقدم 85 مليون دولار مساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال 

2023/02/10 | 00:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية "يو أس إيد"، الخميس، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وروسيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، الاثنين، وفقا لوكالة فرانس برس.

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