رئيس منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى سوريا بعد الزلزال المدمر

2023/02/10 | 02:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، أنه سيتوجه إلى سوريا بعد الزلزال المدمر الذي شهدته، الاثنين، والذي خلف أكثر من 20 ألف قتيل في تركيا وسوريا.

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