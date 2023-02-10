ارتفاع جديد في عدد ضحايا زلزال تركيا المدمر

2023/02/10 | 02:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت السلطات التركية يوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 17 ألفا و134 قتيلا.وأضافت السلطات أن عدد المصابين تجاوز الـ70 ألف.وأكدت أن هذا الرقم يعني رسميا، تجاوز عدد ضحايا هذا الزلزال عدد قتلى الزلزال الكبير الذي وقع في منطقة مرمرة ومن ضمنها إسطنبول “زلزال إزميت” أو “زلزال مرمرة” في العام 1999، والذي […]

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