الموت يغيّب الناقد والأكاديمي المغربي بنعيسي بوحمالة

2023/02/10 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون بعد صراع مع المرض، غيب الموت الخميس بمدينة مكناس الناقد الأدبي والمترجم الدكتور المغربي بنعيسي بوحمالة عن سن يناهز 72 عاما، وترك رحيله صدمة في الأوساط الثقافية والجامعية، ولطالما أدهش بنعيسى بكتابته الرصينة المشهد الثقافي ، وأضاء طريق الشعر المغربي، وأزاح عنه بعض المعميات، هذا الناقد والمترجم الذي أتحف المنجز […]

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