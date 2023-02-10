"ألم لا يطاق".. قصة صورة الأب التركي المفجوع التي هزّت مشاعر العالم

2023/02/10 | 02:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان آدم ألتان، المصوّر منذ أربعين عاما قضى خمسة عشر منها في وكالة فرانس برس، يعمل أمام مبنى منهار عندما رأى رجلا جالسا قرب الأنقاض في كهرمان مرعش، مركز الزلزال الذي أودى بأكثر من 14 ألف شخص في تركيا وحدها.

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