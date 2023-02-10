مسؤولة أميركية لـ

2023/02/10 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوفسكي، الخميس، بعد مشاركتها في اجتماع لجنة التنسيق العليا في واشنطن الذي ترأسه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره العراقي، فؤاد حسين، أن "هذا الاجتماع هو الأول من نوعه، وركز على قطاع الطاقة والاقتصاد والتغير المناخي".

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