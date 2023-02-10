مصادر لـCNN: الإدارة الأمريكية تعتقد أن رئيس الصين لم يكن على علم بإرسال المنطاد

2023/02/10 | 03:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، الخميس، في جلسات إحاطة سرية للنواب في مجلسي النواب والشيوخ، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الأمر بإرسال منطاد مراقبة إلى الأجواء الأمريكية قد صدر دون علم الرئيس الصيني شي جينبينغ، حسبما قال مصدران مطلعان لشبكة CNN.

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