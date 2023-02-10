2023/02/10 | 04:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تركز على البعد الاقتصادي لاتفاقية إطار العمل الاستراتيجي مع العراق، خلال استقباله لنظيره العراقي، فؤاد حسين، بالعاصمة واشنطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلنكن: واشنطن تركز على البعد الاقتصادي في العلاقات مع العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلنكن: واشنطن تركز على البعد الاقتصادي في العلاقات مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).