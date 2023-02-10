عقوبات أمريكية تستهدف شركات تساعد إيران في بيع منتجاتها البترولية

2023/02/10 | 05:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على 9 شركات قالت إنها "متورطة في إنتاج أو بيع أو شحن منتجات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى مشترين في آسيا"، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.

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