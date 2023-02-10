مدير منظمة الصحة العالمية

2023/02/10 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن كل من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ومسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، الخميس، توجههم إلى سوريا التي تعرضت الاثنين على غرار تركيا المجاورة لزلزال عنيف تجاوزت حصيلته 20 ألف قتيل.

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