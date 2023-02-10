2023/02/10 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتفاقم الوضع الصحي في أفريقيا جراء تفشي الكوليرا، خصوصا بعد إشارة السلطات الصحية في مالاوي، الخميس، إلى أن الوفيات الناجمة عن تفشي وباء الكوليرا في مالاوي تجاوز 1300 حالة في وقت تكافح فيه الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي أشد حالات التفشي ضراوة، حسب ما نقلت رويتزز.

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