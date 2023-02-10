2023/02/10 | 07:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تروج الحكومة المصرية لبيع حصص من الشركات المملوكة للدولة إلى صناديق سيادية خليجية، لتعظيم قيمتها والعائد منها، وذلك في إطار خطتها لبيع أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي لحل أزمة نقص الدولار، وفي الوقت نفسه زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا تروج مصر للصناديق السيادية الخليجية شراء حصص من شركات الدولة؟.. خبراء يجيبون) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا تروج مصر للصناديق السيادية الخليجية شراء حصص من شركات الدولة؟.. خبراء يجيبون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).