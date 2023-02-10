2023/02/10 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الأسترالية، الخميس، أن وزارة الدفاع في البلاد ستزيل من مقارها كاميرات مراقبة تصنعها شركات مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني، بعد أن اتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا خطوات مماثلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مخاوف تتعلق بالتجسس".. الجيش الأسترالي يتخلص من كاميرات المراقبة الصينية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مخاوف تتعلق بالتجسس".. الجيش الأسترالي يتخلص من كاميرات المراقبة الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).