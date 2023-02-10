السعودية.. قرد بابون يهاجم أمين عسير والأخير يرد: هاجم الشخص الغلط

2023/02/10 | 08:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض أمين منطقة عسير، عبدالله الجالي، لهجوم من قرد بابون، ليلوح بأن العمل جار على قدم وساق للحد من انتشارها.

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