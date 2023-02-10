زلزال جديد بقوة 5 درجات يضرب ملاطية جنوب شرقي تركيا

2023/02/10 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بيان لمركز أبحاث الزلازل التركي: زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب ملاطية جنوب شرقي البلاد

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