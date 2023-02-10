الخزانة الأميركية تستثني جهود إغاثة منكوبي الزلزال في سوريا من العقوبات

2023/02/10 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا لمدة مئة وثمانين يومًا.

وزعم نائب وزير الخزانة والي أدييمو أنه في وقت يتجمع الحلفاء والشركاء الإنسانيين لمساعدة المتضررين من الزلزال، فإن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة للإنقاذ، مضيفا أن برامج العقوبات الأمريكية يحتوي على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، وأنه بناء عليه، تم اصدار الترخيص العام الشامل لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن برامج العقوبات الأمريكية لا تستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث.

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