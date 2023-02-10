ارتفاع عدد قتلى زلزال شرق المتوسط إلى نحو 22000 قتيل

2023/02/10 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

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تواصل حصيلة ضحايا زلزال شرق المتوسط، الذي ضرب تركيا وسوريا، الارتفاع، حيث بلغت نحو 22 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى والمصابين.

ففي تركيا، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، مساء الخميس، إن عدد القتلى ارتفع إلى 17,674 شخصا، بينما ارتفعت عدد القتلى في سوريا إلى نحو 4000 قتيل، وبذلك يكون العدد الإجمالي المؤقت للقتلى في البلدين حوالي 21,674 قتيلا.

ووفقا لأقطاي، خلال مؤتمر صحفي من مقر وكالة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" بالعاصمة أنقرة، فقد بلغ عدد المصابين جراء الزلزال، في نهاية اليوم الرابع للكارثة، نحو 73 ألف شخص، مقابل 5000 في سوريا، ليصل إجمالي الحصيلة غير النهائية للضحايا إلى 78 ألفا.

يشار إلى أن زلزالا عنيفا ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين، وبلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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