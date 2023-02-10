2023/02/10 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر علماء الآثار في أحد المواقع بكينيا على عدد من أقدم الأدوات الحجرية التي اكتشفت على الإطلاق، ما أثار الغموض بشأن مستخدمها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف يعود للعصر الحجري.. "غموض" وتساؤلات حول الصانع الأول للأدوات ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف يعود للعصر الحجري.. "غموض" وتساؤلات حول الصانع الأول للأدوات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).