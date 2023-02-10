السوداني يزور جامع الشيخ زايد الكبير (صور)

2023/02/10 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

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زار رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء أمس الخميس، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وذلك على هامش زيارته الرسمية الى دولة الإمارات العربية المتحدة.وقرأ سيادته سورة الفاتحة أمام ضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، كما تجوّل في أرجاء الجامع، مطلعاً على أروقته وباحاته، ثم دوّن كلمة تذكارية في سجلّ الزائرين الخاص بالجامع.•••••المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء10-شباط -2023

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