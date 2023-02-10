الرئيس الفرنسي: لا يمكن تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا

2023/02/10 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المقاتلات التي تطالب بها كييف لا يمكن "تحت أي ظرف" أن يتم تسليمها في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه يفضل مساعدة كييف في "أولويات" أخرى مثل توريد مدافع هاوتزر "سيزا".

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وبعد قمة أوروبية بحضور زيلينسكي، تحدث ماكرون أمس الخميس عن مسألة تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا قائلا "لا أستبعد شيئا على الإطلاق" لكن هذا "لا يتطابق مع احتياجات" الجيش الأوكراني .

وخلال جولته الأوروبية الأخيرة التي شملت لقاءات مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ناشد زيلينسكي حلفاء كييف الغربيين إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه "لا يمكن استبعاد أي شيء" في ما يخص توريدات الطائرات، لكن وزير الدفاع بن والاس صرح بأن بلاده لن تمد كييف بأي طائرات مقاتلة في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس أن الحديث لا يدور عن تزويد أوكرانيا بالطائرات.

وكانت الخارجية الروسية حذرت من أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

المصدر: وكالات

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