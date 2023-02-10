ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 18342 قتيلا

2023/02/10 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت إدارة الكوارث التركية، الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 18342شخصا.

وقالت الادارة في تصريحات صحفية لما وصلت اليه الارقام الرسمية، إن عدد جرحى الزلزال ارتفع الى 74242 والمباني المنهارة إلى 6444".

وأشارت إلى تسجيل 1509 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي، وإجلاء 75.780 شخصا من المناطق المنكوبة جنوبي تركيا"

ويوم أمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أعداد الضحايا ترتفع بشكل دراماتيكي.

وفي سوريا التي ضربها الزلزال أيضاً، ارتفع عدد القتلى جراء الزلزال إلى 3317.

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