كم ستكسب الفرق العربية من المشاركة في كأس العالم للأندية 2023؟

2023/02/10 | 10:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شارفت بطولة كأس العالم للأندية 2023 على النهاية بانتظار المشهد الأخير الذي سيجمع الهلال السعودي بنظيره ريال مدريد للمنافسة على اللقب غدا السبت على استاد “مولاي عبد الله” في المغرب.فيما سيكون الأهلي المصري على موعد أمام فلامنغو البرازيلي لتتويج مشوار المارد الأحمر ببرونزية رابعة في تاريخه وثالثة تواليا على مستوى المسابقة.كلا […]

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