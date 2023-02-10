2023/02/10 | 10:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل رجل سوري الحفر بيديه بين الأنقاض، للبحث عن 30 من أقاربه الذين دفنهم الزلزال المدمر، لمدة يومين دون نوم في قرية بسنيا في محافظة إدلب السورية قرب الحدود التركية.

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