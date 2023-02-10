عنف في جنوب البيرو.. ومطالبات باستقالة رئيسة البلاد

2023/02/10 | 10:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرح نحو خمسين متظاهرة في مسيرة جرت في مدينة خولياكا بجنوب البيرو إحياء لذكرى 18 مدنيا قتلوا قبل شهر في الاحتجاجات التي تطالب باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي، حسب تقرير للسلطات الصحية في المنطقة.

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