تركيا تفتح أحد أكبر سدودها على الفرات والمياه تتدفق بسرعة هائلة نحو العراق

2023/02/10 | 10:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،

مقطعا مصورا يظهر فيه قيام السلطات

التركية بفتح سد أتاتورك تخوفا من

انهياره بفعل الهزات الارتدادية.

وقالت مغردة على "تويتر": "في إجراء غير

مسبوق تركيا تفتح سد أتاتو

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