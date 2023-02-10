تركيا: حصيلة قتلى الزلزال ترتفع إلى 18342

2023/02/10 | 10:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الكوارث التركية صباح

اليوم الجمعة أن عدد ضحايا الزلزال

المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين ارتفع

إلى 18342 قتيلا و74242 مصابا.

جاء ذلك في إحصائية تشمل المعلومات

المتوفرة بحلول الساعة الثامن

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