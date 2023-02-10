العراق يشكر امريكا على دعمها في مواجهة

2023/02/10 | 10:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين،

أمس الخميس، أن بلاده ستواصل العمل مع

الإدارة الأمريكية، على أساس بناء

الاقتصاد العراقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)،

مساء أمس الخميس، أن تصريحات فؤاد حسين

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