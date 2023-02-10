2023/02/10 | 10:57 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تخفف العقوبات المفروضة على سوريا للسماح بمعاملات الإغاثة إثر الزلازل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/10 | 10:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تخفف العقوبات المفروضة على سوريا للسماح بمعاملات الإغاثة إثر الزلازل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تخفف العقوبات المفروضة على سوريا للسماح بمعاملات الإغاثة إثر الزلازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).