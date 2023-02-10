المالية تعلن اكمال إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لتثبيت العقود

2023/02/10 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزير المالية طيف سامي، الجمعة، إكمال إجراءات استحداث درجات وظيفية لتثبيت موظفي العقود.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "سامي استقبلت اليوم، بناءً على توجيه من رئيس الوزراء، عدداً من رؤساء الجامعات العراقية، بشأن وضع المعالجات المناسبة لمشاكل تثبيت شريحة العقود بعد ٢/ ١٠ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم توزيع استمارات خاصة بهم لتحديد المشاكل وتزويدهم بالكلف المالية والأمر الإداري بالعقود والامر الإداري بالتجديد ليتم عرضها في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء".

ونقل البيان عن وزيرة المالية قولها إن "الوزارة أتمت جميع الإجراءات المتعلقة بإستحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لتثبيت العقود في كافة مؤسسات الدولة، ومنها مايتصل بعقود وزارة التعليم".

وأضافت أن "وزارة المالية على أتم الجهوزية لإستكمال باقي الدرجات الأمر الذي يتطلب تنظيم إستمارة خاصة من قبل وزارة التعليم فيما يخص معالجة الاشكالات الإدارية لديها، وارسالها إلى وزارة المالية بغرض إجراء عمليات الإستحداث المطلوبة بحسب ما وجهت به قرارات مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة بشأنها".

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