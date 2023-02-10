فريق الانقاذ العراقي ينتشل جثتين من ركام زلزال كرمان مرعش في تركيا

2023/02/10 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، تمكن فريق البحث والإنقاذ العراقي من انتشال جثتين من كرمان مرعش في تركيا.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن" فرق الدفاع المدني التخصصية في مجال البحث والإنقاذ انتشلت جثتين تعود لرجل وامرأة مدفونتين تحت أطنان ركام أنقاض إحدى البنايات المنهارة في منطقة كرمان مرعش في تركيا بعد أن ضرب زلزال مدمر المنطقة مؤخراً".

يذكر أن الفريق الدولي العراقي وصل جواً عدته إلى تركيا مساء الأربعاء الماضي، لينظم إلى الفرق الدولية المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة على الرغم من استمرار الهزات الأرضية في المنطقة والذي كان آخرها بقوة 4.3 في ذات المنطقة التي يعمل فيها الفريق العراقي ولم تتوقف أعمال البحث والإنقاذ الدقيق عن ضحايا في المنطقة المنكوبة.

تحرير: أ.غ

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