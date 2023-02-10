وزير الخارجية: واشنطن تريد مساعدة العراق افي مشاكله الاقتصادية

2023/02/10 | 11:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الولايات المتحدة الاميركية تريد مساعدة العراق من أجل حل المشاكل التي تواجهه، مشيرا الى انه لا توجد مشكلة بين بغداد وواشنطن.

وقال حسين إن “الولايات المتحدة الاميركية ترغب بمساعدة العراق في حل مشاكله”، لافتا الى “حسن العلاقة بين الدولتين”.

جاء ذلك بالتزامن مع وجود حسن في ولاية واشنطن الأميركية، في زيارة رسمية تستمر لأيام، يلتقي خلالها وزير الخارجية العراقي عددا من مسؤولي البلاد، لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد، البيئة، والطاقة.

وأوضح حسين أنه لا توجد أية مشكلة بين الولايات المتحدة والعراق، مؤكدا ان جميع الاطراف في الولايات المتحدة ترغب بمساعدة العراق ودعم اقتصاده.

وكان وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، قد صرح لصحفيين عن سعادته بلقاء نظيره العراق، وتأكيده على مواصلة التعاون خصوصاً في المجال الاقتصادي.

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