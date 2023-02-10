وزيرة المالية تعلن نبأ ساراً لشريحة العقود

2023/02/10 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، الجمعة، عن إتمام إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت العقود في جميع مؤسسات الدولة.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزيرة المالية وبناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء استقبلت عدداً من رؤساء الجامعات العراقية، بشأن وضع المعالجات المناسبة لمشاكل تثبيت شريحة العقود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، لافتاً إلى أنه "تم توزيع استمارات خاصة بهم لتحديد المشاكل وتزويدهم بالكلف المالية والأمر الإداري بالعقود والأمر الإداري بالتجديد ليتم عرضها على الجلسة القادمة لمجلس الوزراء".

وأوضحت سامي، أن "وزارة المالية أتمّت جميع الإجراءات المتعلقة باستحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لتثبيت العقود في جميع مؤسسات الدولة ومنها ما يتصل بعقود وزارة التعليم"، مشيرة إلى أن "الوزارة على أتم الجهوزية لاستكمال باقي الدرجات الأمر الذي يتطلب تنظيم استمارة خاصة من قبل وزارة التعليم في ما يخص معالجة الاشكالات الإدارية لديها، وارسالها الى وزارة المالية بغرض إجراء عمليات الاستحداث المطلوبة بحسب ما وجهت به قرارات مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة بشأنها".

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