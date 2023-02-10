شركات إماراتية وصينية تحصل على تراخيص تطوير قطاعي الغاز والنفط بالعراق

2023/02/10 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت شبكة اويل اند غاز الدولية المعنية بالشؤون النفطية، اليوم الجمعة، عن حصول شركة كريسنت بتروليوم الإماراتية وشركة جيو جايد الصينية على تراخيص للعمل في العراق بشأن تطوير قطاعي الغاز والنفط بعد ست سنوات من المحاولات.

وقالت الشبكة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "جولة التراخيص الخامسة، والتي انتهت أمس الخميس، أفضت الى منح تراخيص عمل لشركة كرسينت بتروليوم لإدارة حقل نفطي في محافظة البصرة، وحقلين آخرين في الشمال الشرقي لمحافظة ديالى، بينما حصلت شركة جيو جايد الصينية على حقلين في محافظة البصرة، وواحد في ديالى".

وأوضحت الشبكة أن "الإعلان عن الجولة الخامسة من التراخيص أتى منذ ستة أعوام، قبل ان يتم إنهاؤه أمس الخميس بحسب بيان رسمي لوزارة النفط العراقية"، مشيرةَ الى أن "العديد من الشركات حاولت دخول السوق العراقية من خلال الجولة الجديدة"، بحسب تعبيرها.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة النفط، عن إحالة عقود جولة التراخيص الخامسة النفطية الى 3 شركات صينية واماراتية، مؤكدة أن انتاج العراق من الغاز سيكون 1000 مليون قدم مكعب قياسي باليوم مما يساهم في تجهيز 25٪ من احتياجات محطات الكهرباء.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وجه دائرة العقود والتراخيص البترولية والجهات المعنية بالوزارة التعجيل بإتمام الاجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص الخامسة، بعد تعطيل الاجراءات لظروف خارج عن ارادة الوزارة".

وأضاف أنه "تم الاعلان عن الجولة في عام 2017 وفي اواخر شهر نيسان من العام 2018 تم اجراء الجولة والتي اثمرت عن احالة (6 ) رقع استكشافية للتطوير من قبل الشركات الفائزة بالجولة وكانت تلك الرقع تضم (استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية نفط خانة في محافظة ديالى وتم إحالته الى شركة (جيو جيد) الصينية و تطوير وإنتاج حقل الحويزة النفطي في محافظة البصرة، وتم إحالته الى شركة (جيو جيد) الصينيةايضا و تطوير وإنتاج حقل السندباد النفطي في محافظة البصرة وتم إحالته الى شركة (يو أي جي) الصينية و تطوير وإنتاج حقول كلابات - قمر في محافظة ديالى وتم إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية.

واشار الى "تطوير وإنتاج حقول الخشم الاحمر-انجانة في محافظة ديالى وتم إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية.و استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية خضر الماء في محافظة البصرة وتم إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية ايضا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركات إماراتية وصينية تحصل على تراخيص تطوير قطاعي الغاز والنفط بالعراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركات إماراتية وصينية تحصل على تراخيص تطوير قطاعي الغاز والنفط بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).