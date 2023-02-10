"العمال الكردستاني" يعلق عملياته في تركيا مؤقتا بسبب الزلزال

2023/02/10 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، اليوم الجمعة، تعليق عملياته مؤقتا في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وسوريا.

وأكد المسؤول العسكري في "بي كا كا" جميل بايق في تصريح صحافي تابعته (بغداد اليوم) " تعليق حزبه العمليات مؤقتاً في تركيا بسبب الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة جنوب البلاد".

وأعلنت إدارة الكوارث التركية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 18342، مبينة أن عدد جرحى الزلزال ارتفاع الى 74242 والمباني المنهارة إلى 6444.

وأشارت إلى "تسجيل 1509 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي، وإجلاء 75.780 شخصا من المناطق المنكوبة جنوبي تركيا".

تحرير: أ.غ

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