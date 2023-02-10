2023/02/10 | 12:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أجرى قسم محاربة الشائعات التابع لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة ، حملة توعوية في عدة مناطق ببغداد للحد من انتشار المقاطع ذات المحتوى الهابط وتحجيم الحالات والظواهر السلبية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تجري حملة توعوية لملاحقة أصحاب المحتوى الهابط المركز الخبري الوطني.

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