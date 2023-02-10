2023/02/10 | 12:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الصحن الكاظمي الشريف يتشح بالسواد بذكرى شهادة الإمام الكاظم (ع) المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الصحن الكاظمي الشريف يتشح بالسواد بذكرى شهادة الإمام الكاظم (ع)) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الصحن الكاظمي الشريف يتشح بالسواد بذكرى شهادة الإمام الكاظم (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).