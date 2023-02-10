الحرب في أوكرانيا.. روسيا تشن

2023/02/10 | 12:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأوكراني، أن روسيا شنت، صباح الجمعة، "هجوما كثيفا" بصواريخ ومسيرات "أصابت" منشآت عدة للطاقة في أوكرانيا بعد جولة أوروبية للرئيس، فولوديمير زيلينسكي، طلب فيها بأسلحة إضافية من حلفاء بلاده.

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