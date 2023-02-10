شاهد بالفيديو.. هناك ادوات تعمل لجهات خارجية هدفها تعطيل الصناعة

2023/02/10 | 12:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yOSUzEAi4zg

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