في أول زيارة.. الأسد وقرينته يتفقدان مصابي الزلزال في مستشفى حلب الجامعي

2023/02/10 | 13:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته، أسماء الأسد، الجمعة، المصابين بسبب الزلزال المدمر في مستشفى حلب الجامعي، بحسب خبر نشرته وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" وأرفقته بعدة صورة للزيارة.

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