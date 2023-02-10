كييف: صواريخ روسية عبرت بالمجال الجوي الروماني.. وبوخارست تعلق

2023/02/10 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أوكرانيا، الجمعة، إن صاروخين روسيين عبرا المجال الجوي لرومانيا العضو في الحلف الأطلسي، وفقا لـ"فرانس برس".

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