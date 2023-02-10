خروقات كبيرة في انتخابات اتحاد الجمعيات الفلاحية.. (بغداد اليوم) ستضعها امام السوداني والقضاء

2023/02/10 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بعدما شهد الاتحاد العام الجمعيات الفلاحية، يوم امس الخميس، انتخاباته بحضور اعضاء من لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية كضيوف، كشفت مصادر مطلعة في الاتحاد، عن معلومات بخروقات قد شابت العملية الانتخابية.وقالت المصادر، لـ (بغداد اليوم)، إن عملية انتخابات اتحاد الجمعيات الفلاحية جرى فيها خروقات عديدة للقانون، بالاضافة الى عمليات تلاعب قد وقعت في العملية الانتخابية.وتابعت، ان جميع الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية سيتم اعلانها في وقت قريب لوضعها امام الرأي العام لكشف مايحمله الاقتراع الاخير من فساد ومخالفات جمة يجب معالجتها من قبل الجهات القضائية المختصة بشكل عاجل.واشارت المصادر، الى أن على رئيس مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى النظر لهذه العملية الانتخابية والتحقيق في إجراءاتها لوقف التخبط في إدارة هذه المؤسسة المهمة المتمثلة بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية.بدورها، ستواصل (بغداد اليوم) التحقق من المعلومات التي وردت اليها عن الخروقات والمخالفات غير القانونية في انتخابات الجمعيات الفلاحية، ليتم ايصالها وعرضها امام رئيس مجلس الوزراء ومجلس القضاء من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة.

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