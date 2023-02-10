الامن الوطني يعتقل التيكتوكر خالد النعيمي وابنه بتهمة المحتوى السيء

2023/02/10 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

مصدر امني لـ (بغداد اليوم):

وفق مذكرات من القضاء في الموصل الامن الوطني في نينوى اعتقل ظهر اليوم الجمعة التيكتوكر خالد النعيمي وولده حمزه حباتي.

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